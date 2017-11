So sexy waren die American Music Awards 2017 mit Selena und Heidi

Selena Gomez präsentierte sich auf dem Roten Teppich im heißen Leder-Mini, während Heidi Klum mit ihrem langen aber sexy Kleid für ein Blitzlichtgewitter sorgte.

Bruno Mars und Keith Urban räumen ab

Bei den American Music Awards sind Popstar Bruno Mars und Country-Sänger Keith Urban gleich mehrfach als Gewinner ausgezeichnet worden. Mars siegte am Sonntag (Ortszeit) in Los Angeles sieben Mal – konnte die Auszeichnungen aber nur zugeschaltet per Video annehmen. Urban gewann etwa in der Sparte bestes Country-Album. Shawn Mendes ließ Mars und Ed Sheeran als beliebtester zeitgenössischer Künstler hinter sich, und sagte bei der Danksagung: “Ed und Bruno sind im Grunde die zwei Gründe, warum ich mit dem Singen angefangen habe.” Preise waren an dem Gala-Abend aber nicht das einzige Thema, viele Stars nutzen die Gelegenheit für politische Aussagen.