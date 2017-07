Linkin-Park-Sänger Chester Bennington ist tot

Wie “focus.de” unter Berufung auf das US-Promi-Portal “TMZ” berichtet, ist Chester Bennington, der Sänger von Linkin Park, tot. Unter Berufung auf Polizeikreise heißt es, dass sich der Musiker erhängt haben soll. Seine Leiche soll am Donnerstag in einem Haus in Palos Verdes Estates in der Nähe von Los Angeles aufgefunden worden sein.

Bennington wurde am 20. März 1976 in Phoenix, Arizona, geboren. Seit 1998 war er Mitglied bei Linkin Park, damals war die Band noch unter dem Namen “Hybrid Theory” bekannt. Er war Sänger, Songwriter und Frontmann der kalifornischen Band, die seit Jahren international Erfolg schreibt.