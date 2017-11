American Music Awards: Ross, Mars und Gomez gefeiert

Preise für Bruno Mars, Comeback für Selena Gomez und eine Ehrung für das Lebenswerk von Soul-Diva Diana Ross.

Mit einer starbesetzten Gala sind in Los Angeles in der Nacht auf Montag die American Music Awards verliehen worden. Sänger Bruno Mars war mit acht Nominierungen als Favorit in die Verleihung gegangen, konnte aber aufgrund seiner Welttournee nicht live dabei sein.