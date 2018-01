Im Seminar der Dornbirner Sparkasse für die Generation 58 Plus klärt IT-Spezialist Lothar Kündig auf.

Dornbirn. Wer nach dem Verlesen der zehn Gebote des IT-Spezialisten Lothar Kündig nicht gleich nach Hause ging, um alle Passwörter an seinem Computer zu ändern, hatte vermutlich noch Dringenderes zu erledigen. Zunächst aber begrüßte Günther Lutz, Bereichsleiter Privatkunden bei der Dornbirner Sparkasse, die Teilnehmer des Seminars Digital Banking. „Dass alle Termine für zehn Veranstaltungen gleich ausgebucht waren, zeigt, wie wichtig das Thema für die Zielgruppe ist“, so Lutz. Angesprochen sind die Kunden in der Altersklasse 58 Plus. Sie kamen auch am letzten Freitag in die Kundenzentrale am Dornbirner Sparkassenplatz, um sich mit Informationen beim Programm „Sicher unterwegs in der digitalen Welt. Virenschutz? Schadprogramme?“ einzudecken.