Samina landet Prestigeprojekt für LaudaMotion

Samina gilt als Geheimtipp wenn es um die Herstellung von Sonderanfertigungen für orthopädisch-hochwertige Schlaf- und Bettsystemen geht. Egal ob für Yachten, Wohnmobile, Kreuzfahrtschiffe, Hotels oder eben auch Flugzeuge. Mit dem Projekt für LaudaMotion ist es Samina gelungen, ein aussichtsreiches Luxus-Projekt zu finalisieren. Ausgewählte Flugzeuge der LaudaMotion wurden mit den Samina Schlaf-Gesund-Produkten ausgestattet. Die hochwertigen Bettwaren unterstützen das komfortable Schlafgefühl – speziell während Langstreckenflügen. Dazu Firmengründer und Schlafexperte Prof. Günther W. Amann-Jennson: „Unsere langjährigen Forschungen und Entwicklungen lassen die Fachwelt immer öfter aufhorchen. Mit unseren Konzepten sorgen wir für den biologisch hochwertigsten Schlaf – auf der Erde, auf dem Wasser und in der Luft.“

Familienunternehmen mit langer Tradition

Samina, mit Sitz in Frastanz/Österreich, hat sich auf die Produktion und Herstellung von hochwertigen Luxus-, Schlaf- und Bettsystemen spezialisiert. Die speziellen Schlaf-Gesund-Produkte werden dabei zu 100 % von Hand und aus 100 % reinen Naturmaterialien am Firmenstandort in Frastanz CO2 neutral gefertigt. Die aufwendige Herstellung von Hand ermöglicht es, individuell auf sämtliche Sonderwünsche und Maßanfertigungen von Kunden einzugehen.