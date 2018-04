Regional genießen wo Blumen sprießen

Zahlreiche Gäste genossen zur Eröffnung des Cafés bei Blumen Kopf ein gesundes Frühstück oder einen frischen Kuchen. Beim Angebot wird bewusst auf regionales Handwerk und lokale Spezialitäten von Feldkirch bis in den Walgau geachtet.

FRASTANZ Am Anfang stand die Idee eines gemütlichen Ortes zum Verweilen und Durchatmen, der dem Besuch bei Blumen Kopf einen besonderen Mehrwert verleiht. Das jetzt eröffnete Café achtet passend zu Blumen aus der Region auch bei den Speisen auf die Herkunft aus der Region. „Mit feinem Frühstück oder Kaffee und Kuchen werden heimische Produzenten und heimisches Handwerk unterstützt, das zum Großteil auf biologische Herstellung setzt“, so Sebastian Geiger von Blumen Kopf.

Regionalität kommt an

Das Café im Blumen Kopf bezieht seine Zutaten fast ausschließlich aus der Region: So kommt der Kuchen von der Chocolaterie & Pâtisserie SchokoMus aus Feldkirch, das Brot von der Back Kultur in Göfis, der Käse von der Sennerei in Schnifis, die Bio Eier vom Martinshof und es gibt sogar Tee von Bauern aus Frastanz.