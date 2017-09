Pennywise Make Up zu Stephen Kings Klassiker “Es”

Clowns sind doch immer irgendwie unheimlich. Aus den Spaßfiguren sind mittlerweile Angstmacher geworden. Früher sah man sie noch im Kinderfernsehen oder im Zirkus, heute empfinden die meisten sie als eher als gruselig. Mit dem Stephen King-Klassiker “Es” kommt der unheimliche Clown Pennywise wieder zurück in die Kinos. Auch der typische “Clown-Look” hat sich mit der Zeit verändert. Bald klopft Halloween wieder an die Türe und man stellt sich die Frage wie jedes Jahr: Als was verkleide ich mich an Halloween? Falls du als Pennywise von “Es” um die Häuse ziehen möchtest, gibt es hier ein paar Make-Up-Tutorials:

Einige “Clown Make Up”s zu Stephen King’s “Es”