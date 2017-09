„Es“ kommt bald in Österreichs Kinos!

Das Böse kommt in Clowngestalt, und alle lieben „Es“: Horror-Clown Pennywise bricht alle Rekorde! Im ersten Wochenende spielte der Film bereits 117 Millionen US-Dollar ein. Das hat noch kein Horrorfilm zuvor geschafft!

Eine neue Generation gruselt sich

Doch neu ist die Idee von dem kinderfressenden Clown Pennywise nicht: Die Verfilmung des Romans von Stephen King aus dem Jahr 1986 wurde1990 bereits schon einmal verfilmt. Doch mit der Neuverfilmung darf sich eine neue Generation vor Pennywise fürchten, der seine Opfer mit ihren schlimmsten Albträumen konfrontiert.

Kinostart in Österreich und Deutschland

Das offizielle Wiedersehen mit Pennywise gibt es in Österreich ab dem 29. September. Wer so lange nicht mehr warten will, muss wohl nach Deutschland fahren: Hier startet der Film bereits einen Tag vorher, am 28. September.