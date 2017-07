Österreich trifft im Viertelfinale der Frauen-EM auf Spanien

Spanien ist Österreichs Viertelfinalgegner - © APA (AFP)

Österreich trifft am Sonntagabend (voraussichtlich 18.00 Uhr) im Viertelfinale der Fußball-Frauen-EM in Tilburg auf Spanien. Die Spanierinnen kamen trotz einer 0:1-Niederlage gegen Schottland in die Runde der letzten acht. Das hatten sie der Schützenhilfe von England zu verdanken. Der Titelanwärter gewann auch sein letztes Match in der Gruppe D mit 2:1 gegen Portugal und trifft nun auf Frankreich.