Österreichs Frauen holen mit Sieg gegen Island sensationell den Gruppensieg

Für das Österreichische Fußball-Nationalteam der Frauen ging es bei der Europameisterschaft in den Niederlanden im letzten Gruppenspiel gegen Island um den Einzug ins Viertelfinale, wobei bereits ein Remis reichte. Im Spiel selbst war jedoch früh zu erkennen, dass die Österreicherinnen auch in diesem Spiel den Sieg wollten. Bereits in der dritten Minute verpasste Burger die Führung nur knapp.

In weiterer Folge kamen auch die Isländerinnen besser in die Partie. Den wichtigen ersten Treffer der Partie erzielten aber die Österreicherinnen. Nach einem schweren Fehler der Torhüterin sorgte Sarah Zadrazil für die wichtige Führung. Kurz vor der Pause legte erneut Zadrazil nach einem Eckball zum 2:0 nach.

Österreich verteidigt Führung souverän

Auch in der zweiten Halbzeit präsentierten sich die Österreicherinnen von Beginn weg hellwach. Je länger die Partie dauerte, umso mehr überließ das Team von Trainer Thalhammer den Isländerinnen dann doch das Spiel und konzentrierte sich auf die Defensive. Wirklich gefährlich wurde es jedoch kaum. Auf der anderen Seite gelang kurz vor Schluss sogar noch das 3:0 durch Stefanie Enzinger.

Somit jubelten Österreichs Frauen am Ende über den zweiten Sieg im dritten Spiel. Damit gelang als ungeschlagener Gruppensieger souverän der Einzug in das Viertelfinale. Neben Österreich zog auch Frankreich trotz langer Unterzahl dank eines 1:1 gegen die Schweiz als Zweiter in das Viertelfinale ein.