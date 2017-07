So wild feiern die Wunder-Girls den Viertelfinaleinzug

Am Mittwoch Abend feierten die ÖFB-Girls mit einem 3:0-Sieg gegen Island in Rotterdam den Gruppensieg in der Gruppe C und den Einzug ins Viertelfinale. Der Gegner für Sonntag, Spanien oder Portugal, wird erst heute ermittelt.

Nach dem größten Erfolg in der Team-Geschichte war die Stimmung in jedem Fall ausgelassen. Singend und hüpfend tanzten die Damen angeführt von Carina Wenninger durch die Stadion-Katakomben. Der offizielle Facebook-Account der UEFA Frauen-EM postete das Video:

Auch auf Twitter kursiert ein Video der ausgelassenen Feier:

Und nur zu Erinnerung. So sieht die Abschlusstabelle der Gruppe C aus:

Geil!!!!!! Ein Beitrag geteilt von Laura Feiersinger (@laurafeiersinger27) am 26. Jul 2017 um 14:11 Uhr

… Gruppensieger olé ! #unfassbar #liebediesesteam Ein Beitrag geteilt von Manuela Zinsberger (@manuela_zinsberger) am 26. Jul 2017 um 16:07 Uhr

(red)