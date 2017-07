Neue Stadtbücherei für Dornbirn

Die Finanzierung der Errichtungskosten in der Höhe von 5,5 Millionen Euro wird von der Dornbirner Sparkasse anlässlich des 150-jährigen Jubiläums übernommen. Mit der großzügigen Unterstützung unterstreicht die Bank ihr soziales Engagement für die Bevölkerung.

„Die Dornbirner Sparkasse ist der Stadt in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder bei größeren Infrastrukturvorhaben finanziell zur Seite gestanden und hat damit maßgeblich zur hohen Lebensqualität in Dornbirn beigetragen. Mit der neuen Stadtbücherei stellen wir eine wichtige Bildungseinrichtung nach modernster Architektur zur umfassenden Wissensvermittlung zur Verfügung“, freut sich Bürgermeisterin Andrea Kaufmann. In ihrer jüngsten Sitzung hat die Stadtvertretung den Baubeschluss gefasst. Die Fertigstellung ist voraussichtlich Ende 2019.