Nach Aus: Klaus Schmidt enttäuscht von Karlheinz Kopf

Altach - Große Enttäuschung bei Klaus Schmidt über sein Aus bei SCR Altach: Vor allem vom Verhalten von Präsident Karlheinz Kopf zeigt sich Schmidt irritiert.

“Zu Saisonbeginn habe ich ja gesagt: Ich bin gekommen, um zu bleiben. Das war mein Motto für die Arbeit hier, und das habe ich mir immer wieder vor Augen geführt. Bis zum Schluss hat mir der Job in Altach richtig Spaß gemacht. Schlussendlich bin ich leider nicht gekommen, um zu bleiben, sondern werde jetzt gegangen. Das tut weh. Deswegen bin ich persönlich enttäuscht und es wird wohl noch ein paar Tage andauern”, sagt Schmidt im Gespräch mit den “Vorarlberger Nachrichten”.

Die Klausel habe ihm das Leben besonders schwergemacht: “Natürlich war diese Klausel mitentscheidend. Sie war von Beginn an ein kleines Damokles-Schwert, auch weil wir uns zum Ende der Herbstsaison immer zwischen Platz sechs und sieben bewegten und jetzt im Frühjahr Rang acht herausgekommen ist.” Vor allem als die Klausel publik wurde, habe die Thematik eine Dynamik entwickelt, die schwer zu kontrollieren gewesen sei. Er habe sich deshalb geschworen, nie wieder im Trainerleben eine solche Klausel zu unterschreiben. Schmidt betont aber auch, dass die Klausel aus Sicht des Vereins absolut korrekt gewesen sei.

Als Mitgrund für die sportliche Misere nennt der 50-Jährige auch die lange Liste an Verletzten. Den Vorwurf mangelnder Flexibilität weist er zurück: “Aufgrund der schwierigen Personalsituation standen oftmals nicht mehr als zwölf, 13 Leute zur Verfügung. Diese dann großartig so zusammenzuführen, dass wir große Flexibilität an den Tag legen, war nicht gerade leicht.”