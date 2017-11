Messepark-Erweiterung: Land will nur 1.500 Quadratmeter zulassen

Dornbirn - Der Messepark hat im Oktober 2014 seine Erweiterungspläne präsentiert, derzeit läuft das Auflageverfahren. Das Land will nur einer Erweiterung von maximal 1.500 Quadratmetern zustimmen.

Das Land hingegen will nur einem Ausbau von 1.500 Quadratmeter zustimmen, erklärte ÖVP-Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser am Donnerstag gegenüber dem ORF Vorarlberg. Gespräche mit der Wirtschaftskammer und Sachverständigen hätten lediglich eine mögliche Realisierung von 19.000 Quadratmetern (derzeit 17.500 Quadratmeter) ergeben, so Rüdisser im Interview mit dem ORF.