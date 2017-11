Mäderer Buchausstellung Neu

Am kommenden Wochenende geht die Buch amKumma im J.J. Endersaal in Mäder über die Bühne.

Mäder Die Buch amKumma ist dabei vor allem als Buchausstellung Mäder bekannt und wird in diesem Jahr erstmals unter dem neuen Namen veranstaltet. An drei Tagen wird im Endersaal alles rund ums Buch geboten und wieder hunderte Fans in die Kummenberggemeinde locken.

Mehr als nur eine Ausstellung

Bereits seit vielen, vielen Jahren hat die jährliche Buchausstellung in Mäder Tradition und so lädt die Bücherei Mäder auch vom 10. bis 12. November in den J.J. Endersaal. Neu ist in diesem Jahr dabei der Name: „Buchausstellung hat etwas von Ausstellung beziehungsweise anschauen – wir möchten aber darauf hinweisen, dass das Buch ein lebendiges Objekt ist, das man angreifen und begreifen soll“, erklärt dazu Nina Winkler, Leiterin der Bücherei Mäder. Die Bücherfachfrau will damit auch sagen, dass es nicht nur eine Ausstellung ist, sondern dass man auch kaufen kann. „Und die Buch am Bach hat sich einen Namen für Kinder gemacht, warum nicht auf eine Buch amKumma für alle“, so Nina Winkler zur Namensänderung.

Tolles Programm rund um das Buch