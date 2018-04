Koblach plant neuen Kindergarten

Auch in der Gemeinde Koblach wächst der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in den kommenden Jahren und deshalb entsteht in der Parzelle Straßenhäuser ein neuer Kindergarten.

Koblach Die Gemeinde Koblach wächst – die Bautätigkeit und die Bevölkerungsentwicklung liegen über dem Durchschnitt und die Kinderzahlen steigen kontinuierlich an. „Dies ist eine erfreuliche Entwicklung, hat aber zur Folge, dass die Zahl der Kinder-Betreuungsplätze in den nächsten Jahren wesentlich erhöht werden muss“, so Bürgermeister Fritz Maierhofer zur aktuellen Entwicklung.

Mehr an Räumlichkeiten und Personal

Die Gemeinde Koblach hat zur Zeit zwei Gemeindekindergärten – den Kindergarten Gmür im Zentrum und den Kindergarten Egatha im Bereich Koblach-Süd. Beide Kindergärten haben jeweils drei Betreuungsgruppen und werden aktuell von 13 Kindergarten-Pädagoginnen und zwei Kindergarten-Assistenten betreut. Für das Kindergartenjahr 2018/19 sind rund 130 Kindergartenkinder angemeldet und die Betreuung dieser drei-, vier- und fünfjährigen Kinder erfordert für die nächsten Jahre ein Mehr an Räumlichkeiten und Personal.

Neuer 3-gruppiger Kindergarten

„Aufgrund der aktuellen und der zu erwartenden Kinderzahlen plant die Gemeinde Koblach den Neubau eines 3-gruppigen Kindergartens mit Bewegungsraum und Ganztagesbetreuung“, so Bürgermeister Maierhofer. Bereits im Vorfeld wurde dabei von der Gemeinde der zukünftige Bedarf erhoben und ein Raumprogramm als Grundlage für die Planung des Projektes erarbeitet. Die Auswertung hat dabei ergeben, dass der Standort für den neuen Kindergarten in der Parzelle Straßenhäuser, im Bereich Koblach-Südost, situiert werden soll. An dieser Stelle hat die Gemeinde im Bereich des Pumpwerkes Straßenhäuser/Ried zwei größere gemeindeeigene Grundstücke zur Verfügung. Aufgrund des Raumbedarfes ergibt sich eine Grobkostenschätzung des Projektes von rund zwei Millionen Euro.

Baubeginn im Jahr 2019 geplant