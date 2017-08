Kleinflugzeug stürzte in den Bodensee – großangelegte Suchaktion läuft

Wie “schwaebische.de” berichtet, stürzte etwa 200 Meter östlich der Insel Mainau ein Kleinflugzeug in den Bodensee. Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei bestätigt habe, sei das Flugzeug in den Mittagsstunden in den an der Stelle rund 60 Meter tiefen See gestürzt und sofort untergegangen.

Wie es in dem Bericht weiter lautet, hätten Zeugen ungewöhnliche Flugbewegungen der Maschine in der Luft beobachtet. Noch ist unklar, wie groß die Maschine genau war oder wie viele Menschen sich zum Unglückszeitpunkt an Bord befunden hätten. Vor der Insel Mainau läuft derzeit ein großangelegter Rettungs- und Sucheinsatz.

Auf dem Weg von Zürich nach Hamburg

Laut Informationen von “suedkurier.de” soll die Maschine mit einem Piloten und einem Fluggast auf dem Weg von Zürich nach Hamburg unterwegs gewesen sein. Die Maschine befand sich demnach auf einem Instrumentenflug und soll plötzlich vom Radar der Flugsicherungsgesellschaft Skyguide verschwunden sein.

