Instagram-Takeover: Vorarlbergin Laura Bilgeri übernimmt den VOL.AT- Account

Wir holen die Stars nach Vorarlberg. Heute findet die Vorarlberg-Premiere von "The Recall" mit den beiden Hauptdarstellern Dr. Wesley Snipes und Laura Bilgeri statt. Laura übernimmt heute unseren Instagram-Account (vorarlbergonline) und nimmt euch mit durch ihren Tag.

Wir haben auf diesen besonderen Tag gewartet. Vorarlbergerin Laura Bilgeri lebt mittlerweile in Hollywood. Daheim in Österreich hat sie sich die 21-Jährige bereits einen Namen gemacht. Heute Abend feiert sie ihre Red-Carpet-Vorarlberg-Premiere mit ihrer ersten Hauptrolle in neben Wesley Snipes. Laura wird heute einen Instagram-Takeover machen und die Vorarlberger mit durch den spannenden Tag der Premiere nehmen.