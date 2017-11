Wesley Snipes ist im Anflug auf Vorarlberg: Premiere von The Recall in Bregenz

Wesley Snipes befindet sich gerade auf dem Weg nach Vorarlberg. Der Hollywood-Star wird heute bei der Premiere von "The Recall" mit Laura Bilgeri im Metro Kino in Bregenz live dabei sein.

Wesley Snipes in Vorarlberg: Das ist eine Sensation. Dr. Snipes spielt in “The Recall” einen Astronauten, der von Aliens entführt wurde. In dem Hollywood-Streifen hat auch die Vorarlbergerin Laura Bilgeri eine Rolle als Co-Star. Snipes ist bekannt aus Filmen wie der “Blade”-Trilogie oder spielte schon an der Seite von Robert De Niro, Woody Harrelson, Sylvester Stallone, “Ironman”-Star Robert Downey Jr. und Tommy Lee Jones (“Auf der Jagd”).