Herzerwärmende Martinsfeier im „Riedkindi“

Im Riedkindergarten war das "Latäonolifäscht" etwas ganz Besonderes für Groß und Klein.

Lustenau In der Abenddämmerung machten sich die kleinen „Riedfüchse“, die Kinder vom Riedkindergarten beim Vetterhof, auf den Weg, um draußen im Feld mit ihren lieben „Tanten“ Silke, Susanne, Bettina und Tanja ihre Laternen zum Leuchten zu bringen. Diese hatten sie mit großem Eifer in der letzten Woche gebastelt und konnten den Augenblick kaum erwarten, dass endlich die Kerzen in ihren kunstvollen Lampions angezündet wurden.