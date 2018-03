Hard: Auhafen-Anlieger wehren sich gegen Parkkosten

In den fünf Hofsteiggemeinden wird mit Mai die Parkplatzbewirtschaftung eingeführt. Hinzu kommt, dass die Parkplätze am Harder Hafen für alle geöffnet werden. Mit einer Unterschriftenaktion hoffen die Liegeplatzpächter des Auhafens jedoch auf eine Erhaltung des Status Quo mit Parkkarten.

Die Hofsteiggemeinden erklären den Dauerparkern den Kampf und führen flächendeckend die Parkplatzbewirtschaftung ein. Eine Stunde kostet nun von Hard über Lauterach und Wolfurt bis Buch flächendeckend 70 Cent pro Stunde. Beim Auhafen in Hard tritt gleichzeitig eine weitere Maßnahme in Kraft: Die Parkplätze am Auhafendamm werden frei zugänglich, dafür jedoch auch bewirtschaftet. Bisher waren diese nur mit Dauerparkkarte für die Liegeplatzpächter verwendbar.