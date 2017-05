Fesselnder 10. Jugendblasorchester-Wettbewerb 2017

Götzis.(loa) Den ganzen Tag über spielten die verschiedensten Jugendblasorchester und viele Kinder und Jugendliche hatten sich für diesen Tag lange vorbereitet.

Die Hatler Jugendmusig, unter der Leitung von Reinhard Wohlgenannt konnte dieses Jahr einen großartigen Erfolg feiern. Mit 90,50 Punkten konnten sie nicht nur in der Gruppe BJ gewinnen, sondern durften auch mit dem Tagessieg nach Hause fahren. Am 29. Oktober 2017 werden die 65 Jugendlichen der Hatler Jugendmusig im Brucknerhaus in Linz am 8. Österreichischen Jugendblasorchester-Wettbewerb teilnehmen.

Die 43 begeisterten Jungmusikantinnen und Jungmusikanten der Mini- und Young Harmonists Altach erreichten, unter der Leitung von Josef Eberle und Anna Müller, mit 90,16 Punkten den Sieg in der Stufe AJ. Den Zusatzpreis für das beste Register haben die Querflöten gewonnen.

„Das gemeinsame Musizieren ist von großer Bedeutung für die musikalische Entwicklung von jungen Musikern. Das Miteinander in den Gruppen, die gegenseitige Rücksichtnahme sowie die Gruppendynamik sind wichtige Kriterien für die Qualität eines Jugendorchesters und dessen Erfolge“, so Wohlgenannt.

Ein großer Dank gilt den Organisatoren für den reibungslosen Ablauf des Wettbewerbs, der Bürgermusik Götzis für die Verpflegung und der Big Band der Tonart Musikschule.

Jugendkapelle bei den Bregenzer Festspielen 2017 und 2018

Die Jugendkapellen Übersaxen und Frastanz dürfen den Volksempfang musikalisch umrahmen und werden von Landeshauptmann Markus Wallner für ihre erfolgreiche Arbeit und ihr Engagement in den letzten Jahren ausgezeichnet.

Gratulation an die grandiose Leistung aller Jugendmusikanten!