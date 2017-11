Erfolgreiche Buch amKumma

Am vergangenen Wochenende drehte sich in Mäder bei der Buch amKumma wieder „Alles rund ums Buch“.

„Wir wollen in der Buch amKumma darauf hinweisen, dass das Buch ein lebendiges Objekt ist, das man angreifen und begreifen soll“, erklärt Nina Winkler, Leiterin der Bücherei Mäder. Dazu stand am vergangenen Wochenende auch ein abwechslungsreiches Programm rund um das Buch in Mäder für die Lesefreunde bereit. Im J.J. Endersaal präsentierten sich in einer mobilen Buchhandlung über 2.500 Bücher zum lesen, schmökern und zum kaufen. Das Team der Bücherei Mäder hat dabei ihrer Kreativität wieder freien Lauf gelassen und hat die Bücher liebevoll und kreativ arrangiert.

Neben den vielen Büchern gab es aber auch ein spannendes Rahmenprogramm. Höhepunkt dabei die Mundart-Lesung am Samstag Abend mit Birgit Rietzler und GAUL Ulrich Gabriel, sowie dem anschließenden Konzert mit der Gruppe Welcome. Ausgebucht war am Sonntag die Matinée mit Adele Neuhauser – bekannt als Tatort-Kommissarin Bibi Fellner stellte Neuhauser ihre Biografie “Ich war mein größter Feind” vor und begeisterte die Zuhörer in der vollbesetzten Aula der Volksschule. Am Nachmittag war dann noch Ulrike Hagen im Ender-Saal zu Gast und stellte ihr Buch „Eingemacht“ vor. Neben dem Buch stellte die Lustenauerin aber auch Proben ihrer Rezept zur Verfügung und begeisterte damit die Besucher. Begeistert und zufrieden zeigten sich am Ende auch die Organisatoren der Buch amKumma und konnten auch in diesem Jahr ein sehr positives Resümee ziehen. MIMA