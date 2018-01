Emily aus Vorarlberg: "Ich gehe einfach mit dem Flow"

Emily (19) aus Lochau ist nach Mailand gezogen, um in der Stadt der Mode ihre Model-Karriere zu verfolgen. Die hübsche 19-Jährige hat schon während der Schule drei Jahre lang, unter anderem für WANN & WO, gemodelt.

„Mailänder Nachtleben“

Schon in der ersten Woche in Mailand habe sie über Castings einige Jobs ergattert: „Anfangs lief ich täglich fünf bis zehn Castings ab und verbrachte die meiste Zeit am Handy, um mich in der neuen Stadt zu orientieren Bis jetzt läuft’s relativ gut und die Jobs gehen mir nicht aus. Hoffentlich bleibt das auch so! Tagsüber bin ich immer unterwegs, bei Jobs und Castings. Bisher hatte ich bereits vier Shootings hier in Mailand“, sagt Emily. „Da ich von Natur aus ein sehr kontaktfreudiger Mensch bin, habe ich hier schnell Freunde gefunden, mit denen ich dann abends das Mailänder Nachtleben erkunde. Die Stadt an sich kannte ich ja schon von zahlreichen Shoppingtrips, nur lernt man hier ,on stay‘ noch eine ganz andere Facette von Mailand kennen.“