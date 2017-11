EHC-Rumpftruppe siegt in Fassa ohne Gegentor

Mit einem Rumpfteam gewinnen Lustenaus Löwen gegen die Falken aus Fassa mit 4:0. Das Team, das ohne die verletzten Spieler Jürgen Tschernutter, Thomas Auer, David König und Johannes Lins anreisen gewinnen durch ein starkes Kollektiv.

Lustenaus Jung-Vater Jason DeSantis eröffnet in der 8. Minute den Torreigen und bringt die Lustenauer mit 1:0 in Führung. Mit diesem knappen Ergebnis geht es in die erste Pause.