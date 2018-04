Das Schmuckstück "Dolce Vita" um 600.000 Euro eröffnet

Um 600.000 Euro wurde die Eisdiele „Dolce Vita“ in der Bahnhofstraße 2a in Hohenems in den letzten sechs Monaten generalsaniert und erstrahlt nun als Schmuckstück in der Grafenstadt in neuem Glanz.

Jetzt lädt Geschäftsführer Andrew Nussbaumer zur Eröffnung und feiert mit vielen Prominenten aus Politik, Wirtschaft und der Modelszene.