Cooler Vlog und krasse Pranks: Influencer Daniel ‘DATV’ bei der Interactive West

Ganz schön krass und aufrüttelnd sind manche seiner Beiträge – wie beispielsweise das in Wien gedrehte Pädophilen-Experiment, bei dem auch Celina Blogsta mitwirkte. Wie reagieren Passanten auf einen Mann, der in der Öffentlichkeit einen 14-jährigen Jungen unter dubiosen Versprechungen zu sich nach Hause einlädt? In einem anderen Video wollte Daniel wissen, was passiert, wenn ein vermeintlich blinder Mann seinen Geldbeutel verliert? Wie aufmerksam und ehrlich sind die Österreicher? Die Ergebnisse sind teils schön, teils erschreckend.

Aber DATV kann natürlich nicht nur tiefgründig. Seine Challenges im Freibad haben nur einen Sinn, nämlich den Zusehern und vor allen den Protagonisten – nämlich Daniel himself und seinen zwei Freunden – Spaß zu machen.

YouTube, Facebook & Instagram

Nicht nur im bekanntesten Videochannel ist der gebürtige Oberösterreicher erfolgreich unterwegs. So kann sich die Anzahl seiner Anhänger auch auf FB mit 3.320 Followern und Instagram mit 25.300 Followern sehen lassen. Mehrmals in der Woche lädt der Wahl-Wiener und Student Videos auf seinem Kanal hoch. In den Beiträgen oft zu sehen ist Olivia, der Daniels Herz gehört und die einen eigenen Blog betreibt. Influencer meets Influencer – wenn das mal nicht die Kreativität steigert.

Als Gast der 4. Interactive West kann man DATV am 4. Juli im Messequartier in Dornbirn live erleben. Was zeichnet ein erfolgreiches Video aus? Wie entstehen virale Hits? Und wie viel Zeit muss man investieren, um erfolgreich zu werden bzw. zu bleiben – Daniel hat viel zu erzählen.

