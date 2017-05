Alltagsstress bis Urlaubsflirt: Mit Dzeni geht’s einmal quer durch alle Themen

In ihren Videos zeigt die gebürtige Oberösterreicherin, was sie unternimmt und was sie persönlich bewegt – von Ratschlägen an ihre Fans, Alltragsroutinen bis hin zum Sommerurlaub, ist im Kanal alles zu finden, was das Herz ihrer Fans höher schlagen lässt. Und von denen gibt es nicht nur auf YouTube eine ganze Menge. Unter @inspiredbydzeni ist die Newcomerin auch auf Facebook – mit 15.497 Followern – und Instagram – mit 339.000 Followern – zu finden.

Social Media Star & Influencer

Dzeni kann man am 4. Juli bei der im neuen Dornbirner Messeareal stattfindenden 4. Interactive West live erleben. Was ist ihr Erfolgsgeheimnis? Wie startet man im Netz durch? Wie geht man mit dem Erfolg, aber auch mit Hass-Kommentaren um? Denn wer in der Öffentlichkeit steht, darf und sollte mit beidem rechnen. Die Szene-Durchstarterin wird über ihre Erfahrungen berichten – denn mit mittlerweile 12.702.551 Aufrufen auf ihrem YouTube-Channel, weiß sie ganz genau, wie der Hase läuft.

