Auf dem Schibasar für den Winter gerüstet

Preiswerte Schi in hervorragender Qualität, modische Snowboards und Wintersportbekleidung in allen Größen lockte auf den Schibasar, der auch heuer einen großen Ansturm erlebte.

FRASTANZ Über einen großen Ansturm auf dem Schibasar in der Mittelschule freuten sich am Samstag die Frastanzer Schivereine. Viele Schifahrer, vor allem Familien, deckten sich preiswert mit Schi, Winterbekleidung und Zubehör für die Piste ein.

Für jeden Geschmack und in jeder Größe war auf dem Schibasar das Passende dabei: Liebevoll gepflegte Schi und Snowboards ebenso wie Schischuhe in Groß und Klein. Modische Helme und sogar richtige Rennstöcke luden ebenfalls dazu ein, sich mit der ganzen Familie für die neue Saison zu rüsten. Die Schibekleidung reichte von feschen Markenjacken über warme Winterpullover bis zu sportlichen Schihosen in allen Größen.