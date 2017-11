50 Jahre Hradetzky Orgel in Götzis

Im Herbst 1967 wurde mit den Arbeiten an der Orgel in der Götzner Pfarrkirche St. Ulrich begonnen.

Götzis Der Standplatz für die Orgel wurde gut durchdacht und viel diskutiert. Klangliche, orgelbautechnische und finanzielle Argumente gaben der Orgel schließlich den Platz, an dem sie heute steht. Man einigte sich schließlich auf 28 Register (Stimmen). Im Oktober begannen die Orgelbauer mit ihrer Arbeit. Das Team setzte sich aus sechs Personen zusammen: Dem Juniorchef Gerhard Hradetzky, vier Orgelbauern und dem späteren Domorganisten von St. Stefan in Wien, Peter Planyavsky.

Cornelia Schreiber – geborene Ellensohn – sitzt meistens an den Tasten und Oswald Wagner – seit 49 Jahren verheiratet und wohnhaft in Götzis – sorgt für die richtige Intonation der Orgel. „Ich habe damals beim Orgelbau Hradetzky gearbeitet und bin mit der Orgel als junger Bursch nach Götzis gekommen“, erzählt der gebürtige Niederösterreicher. „Gerhard Hradetzky hat damals die Götzner Orgel intoniert und Peter Planyavsky und ich haben ihm assistiert, “ führt Wagner weiter aus. Gearbeitet wurde damals konzentriert und präzise. So lange, bis jeder Ton in Stimmung und Ausdruck passte. „Jede Pfeife der Orgel muss in Lautstärke, Ansprache und Charakter stimmen, “ betont Oswald Wagner.