5.000 Frauen beim 8. Bodensee Frauenlauf – live ab 17:50 Uhr

Bereits zum achten Mal startet der Frauenlauf am Bodensee, heuer in den Kategorien 10 Kilometer (17:30 Uhr), 5 Kilometer (18 Uhr) Frauen mit Kinderwagen (18:20 Uhr) und Nordic Walking mit Stöcken (18:30 Uhr). Bereits am Freitag und Samstag lud die größte Indoor-Frauenlaufmesse Österreichs ins Festpielhaus Bregenz.

Rund 5.000 Frauen werden heuer erwartet, unter ihnen Kathrine Switzer und Teilnehmerinnen mit den verschiedensten Hintergründen und Schicksalen. Auch ein Team von Russmedia startet heuer, unter ihnen unsere Redakteurin Sara, live ab 17:50 Uhr.