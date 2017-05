Der Bodensee Frauenlauf zählt als größter Frauenlauf im Drei-Länder-Eck und zum zweitgrößten in Österreich. Bei der Pressekonferenz werden Läuferinnen mit besonderen Geschichten auf dem Podium Rede und Antwort stehen. Zudem werden Neuerungen zum diesjährigen Event am Bodenesee bekanntgegeben. VOL.AT ist live bei der Pressekonferenz in Dornbirn dabei.