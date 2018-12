Zweites Double-Double mit Bestleistung für Brajkovic

Der Feldkircher Luka Brajkovic hat beim 63:67 der Davidson Wildcats auswärts gegen Wake Forest zum zweiten Mal ein Double-Double in der NCAA verzeichnet.

19 Punkte und 14 Rebounds sind jeweils persönliche Bestleistungen für den 19-jährigen Feldkircher in der US-amerikanischen College-Basketball-Liga. In 35 Minuten auf dem Parkett bilanzierte der 2,08 Meter große Power Forward außerdem mit zwei blockierten Würfen.

Davidson erlitt die zweite knappe Niederlage hintereinander nach dem 75:77 n.V. bei Temple am Samstag. Das sei “enttäuschend”, teilte Brajkovic mit. Die Trefferquote seines Teams in Winston-Salem bezeichnete er als “nicht so gut wie normalerweise, vor allem vom Dreier”. Eine Aufholjagd am Schluss sei “leider unbelohnt” geblieben.