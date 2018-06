Zwei neue Ehrenmitglieder im ASVÖ Vorarlberg

Radsport-Funktionär Heimo Lubetz und Gottfried Schröckenfuchs wurden bei der 37. Generalversammlung des ASVÖ Vorarlberg zu neuen Ehrenmitgliedern ernannt.

DAS WAR DIE VERSAMMLUNG VOM ASVÖ VORARLBERG IN VIDEO UND BILD

Am Freitag, den 8. Juni fand die 37. Generalversammlung des ASVÖ Vorarlberg in der Otten Gravour in Hohenems statt. Präsident Wolfgang Urban konnte zahlreiche Funktionärinnen und Funktionäre aus dem Vorarlberger Sport begrüßen. Ebenso mit dabei waren: der Leiter des Sportreferates Mag. Michael Zangerl, ASVÖ Präsident Konsulent Siegfried Robatscher, ASVÖ Generalsekretär Mag. Paul Nittnaus, die Präsidentin der Vorarlberger Turnerschaft Monika Reis, der Präsident des Behindertensportverbands Josef Fink sowie zahlreiche ASVÖ-Gäste aus den Bundesländern.