Zurcaroh begeistert bei der Helene Fischer-Show

Am ersten Weihnachtstag präsentierte Schlager-Star Helene Fischer ihre Weihnachtsshow mit vielen nationalen und internationalen Gästen. Auch darunter: Die Vorarlberger Akrobatik-Gruppe Zurcaroh, die den zweiten Platz bei "America's got Talent 2018" belegte.

Der Besuch und das Proben mit Helene Fischer in Vorarlberg haben sich offensichtlich gelohnt: Gemeinsam mit der Sängerin lieferten die Akrobaten eine Show ab, die das Publikum begeisterte. Thematisch erinnerte die Vorstellung an die Dschungel-Choreographie, die Zurcaroh schon bei “America’s got Talent” zeigte. Fischer bewies, dass sie ohne Probleme mit den Vorarlberger Akrobaten mithalten kann. Zurcaroh integrierte die Sängerin in die Gruppe, sie wurde durch die Luft geschleudert und gewirbelt.