Helene Fischer trainierte mit Zurcaroh in Vorarlberg

Am Weihnachtstag tritt Zurcaroh bei Helene Fischer auf, die deutsche Schlagersängerin ist selbst Teil der Akrobatik-Aufführung. Bei "Znüne" verrät Peterson da Cruz Hora ein bislang wohlgehütetes Geheimnis.

Anfang Dezember war die Vorarlberger Aktrobatikgruppe in Düsseldorf, um dort die Weihnachtsausgabe der Helene-Fischer-Show aufzuzeichnen. Wochenlang bereitete sich “Zurcaroh” auf die Aufzeichnung vor. Was jedoch bislang nicht bekannt war: Helene Fischer wollte selbst Teil der Choreografie sein – und war deshalb auch für das Training in Vorarlberg, wie Peterson da Cruz Hora in “Znüne” mit Chefredakteur Marc Springer verrät.