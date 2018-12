Vorarlberger Akrobatikgruppe "Zurcaroh" bei "Helene Fischer-Show"

Die Ländle-Akrobtatikgruppe "Zurcaroh" tritt dieses Jahr bei der "Helene Fischer-Show" auf. Die Sendung wird am 25. Dezember im ORF, ZDF und SFR ausgestrahlt.

Für die Aufzeichnungen flogen “Zurcaroh” in der Nacht auf Freitag nach Düsseldorf. Die Show wird nämlich nicht live ausgestrahlt, sondern wird am heutigen Freitag und am Samstag in der Messehalle in Düsseldorf vorab aufgezeichnet, wie die “VN” berichten.