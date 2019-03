Wunderschöne Eröffnung der Emser Kunsteisbahn

Alles war angerichtet und auch das Wetter spielte in beeindruckender Art und Weise mit – die Eröffnung der sanierten und erneuerten Hohenemser Kunsteisbahn am vergangenen Samstag, dem 16. März 2019, war ein voller Erfolg.

Parallel zum traditionellen Besenturnier des Hohenemser Schlittschuhclubs (HSC) erfolgte die offizielle Eröffnung des neuen Eislaufplatzes im Beisein der Nachbarbürgermeister Gottfried Brändle (Altach) und Rainer Siegele (Mäder) durch unser Stadtoberhaupt Dieter Egger. Im Anschluss hatten die Besucher die Möglichkeit, die neu gestalteten Umkleideräumlichkeiten in Augenschein zu nehmen. Die Begeisterung zeichnete sich in den Gesichtern ab, ebenso wie über das grandiose Wetter und die unzähligen Lacher, welche die Einlagen auf dem Eis beim bereits 37. Besenturnier verursachten. Siegreich gingen heuer die „Ems Street Boys“ daraus hervor. Sie setzten sich in den Finalspielen vor den „Besenfegern“, den „Vorarlbesnern“ und dem „SC Mühlebach“ durch.