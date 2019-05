Die Feuerwehr wurde am Donnerstagmittag zu einem Küchenbrand in Lauterach gerufen.

Die Feuerwehr wurde am Donnerstagmittag gegen 12:20 Uhr zu einem Wohnungsbrand in Lauterach gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, war der Herd in der Küche Auslöser für das Feuer. Die zwei Bewohner retteten sich auf den Balkon. Da die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen konnte, konnten die Bewohner über das Treppenhaus aus der Wohnung befreit werden.