Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 29. November bis Sonntag, 2. Dezember 2018 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Donnerstag, 29. Nov, 18 Uhr Bludenzer Christkindlemarkt, Mühlgasse – Offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Mandi Katzenmayer mit musikalischer Umrahmung durch die Stadtmusik Bludenz. 20.00-21.00 Uhr – Wolfgang Frank live. Öffnungszeiten: DO, 29.11. von 16.00-21.00 Uhr. SO bis MI von 11.00-20.00 Uhr, DO bis FR von 11.00-21.00 Uhr, SA von 10.00-20.00 Uhr. Sonderöffnungszeiten: SA, 22.12. von 10.00-22.00 Uhr, SO, 23.12. von 11.00-22.00 Uhr. Die Kreativhäuschenhaben von SO bis FR von 14.00- ca. 18.00 Uhr und am SA von 10.00-18.00 Uhr geöffnet. www.bludenz.at

Donnerstag, 29. Nov, 20 Uhr 20 Jahre Remise-Festival, Remise Bludenz. Eröffnung & Konzert Harri Stojka goes Beatles. Österreichs Ausnahme-Gitarrist interpretiert das Beste der britischen Jahrhundert-Band. Außergewöhnlich, virtuos und einzigartig vielseitig. So waren die Beatles – und so ist Meister-Gitarrist Harri Stojka. Der aus Wien stammende Künstler fasst seine Liebe zum Werk der britischen Jahrhundert-Band in eigene Klänge. Stojkas brandneues Projekt sprüht vor lebendiger Energie und Emotion, überrascht und erinnert zugleich, und verleiht bekannten Songs auf ebenso respekt- wie fantasievolle Art neue, schillernd-schöne Farben. Harri Stojka at his best – diesmal mt dem Besten der Beatles. www.remise-bludenz.at