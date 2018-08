Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Freitag, 17. bis Sonntag, 19. August 2018 geboten. Hier die Termine im Überblick:

Sonntag. 19. Aug.: 4. Bludenz European Junior Open 2018: Rund 270-300 junge Tenniscracks werden erwartet. Bereits am SA+SO beginnen die Qualifikationsbewerbe in den Klassen U12 und U14. Am Mo starten dann die Hauptbewerbe. Rahmenprogramm: Speed-Tennis auf Rasen für Groß und Klein, tägliche Events mit tollen Preisen, Tennis-Aufschlagwand, Trampolin, Tischtennis, Biathlon-Shooting, Basketball, Slackline-park oder Bogenschießen. All diese Aktivitäten können von jedermann während der Turnierwoche gratis genutzt werden. Tombola mit Verlosung am DO. Bewirtung beim Clubheim und im Turniergelände. Infos: Turnierleitung: Ajit Alexander, T +43 664-3085958, turnier@tcbludenz.at , www.turnier.tcbludenz.at

Freitag., 17. Aug, 21 Uhr: Shakespeare am Berg 2018, Hinterplärsch Bludenz – Ein Sommernachtstraum: Shakespeares Komödie über die Liebe zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen Wahrheit und Täuschung. Gewohnt erfrischend und modern inszeniert von Thomas A. Welte und dem Team von Shakespeare am Berg. Premiere wird mit dem Stück „sommernachtstraum“ von William Shakespeare in einer Bearbeitung von Thomas A. Welte. Der Klassiker von William Shakespeare wird in einer leichten, aber effektvollen Abwandlung dargeboten. Das Team von Shakespeare am Berg’ setzt sich aus professionellen Kunstschaffenden zusammen, die, nun bereits im vierten Jahr, einen außergewöhnlichen Theaterabend schaffen und mit teilweise schnellen Umzügen oder der Bespielung von Figuren (Puppen) dem Stück einen neuen Blickwinkel verschaffen wollen. Infos: Thomas Welte, T +43 699 11458269), www.shakespeareamberg.at, post@shakespeareamberg.at

Samstag, 18. Aug, 8-12 Uhr: Stadt & Land Markt: Frische- und Wochenmarkt, Altstadt Bludenz.