Weil ich ein Mädchen bin

Im Mädchencafé drehte sich in den vergangenen Wochen alles darum, technische Fähigkeiten zu stärken.

Den Mitarbeiterinnen des Mädchencafés ist es ein großes Anliegen, Mädchen und junge Frauen in der Berufswahl zu unterstützen, ein breiteres Ausbildungs- und Berufsspektrum zu vermitteln. Die Arbeit mit Holz, Elektronik und Metall zu erleben, Interessen und Talente entdecken und die breite Palette technischer Berufe kennen zu lernen, sind Eckpfeiler in diesem Projekt. Nach eifrigem sägen, hämmern, schleifen und löten, entstanden zahlreiche Werke. Gebaut wurden u.a. Fidget Spinner, die das Thema Fliehkraft beinhalteten, Gesellschaftsspiele aus Holz, ein Solar Lüfter und ein Magnetlabyrinth. Michaela Bily vom Mädchencafé zeigte sich sichtlich stolz auf ihre Mädels: „Es ist uns ein großes Anliegen, den Mädchen die Technik näher zu bringen. Hier haben sie Platz sich an Dingen zu versuchen, die sie zu Hause nicht machen können.“ Insgesamt standen fünf Termine zur Auswahl und die Mädchen nahmen begeistert an den Projektnachmittagen teil. In einem sind sich die Mädels einig: „Technik ist auch was für Frauen!“