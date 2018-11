Weihnachtskonzert für die gute Sache

Der Vorverkauf für Günther´s Benefizkonzert läuft auf Hochtouren.

Dornbirn. Angesichts der spätsommerlichen Temperaturen scheint Weihnachten noch in weiter Ferne. Konzertorganisator Hans Günther Lutz ist derzeit allerdings schon so richtig in Weihnachtsstimmung. Gilt es doch wieder so viele Karten wie möglich für sein diesjähriges Benefizkonzert zu verkaufen.