Warten aufs Christkind ...

Dornbirn. Wann kommt endlich das Christkind? Der Ganz kleine Zirkus verkürzt Kindern ab 8 Jahren die Wartezeit mit einem offenen Training in der Turnhalle der VS Leopoldstraße. Dabei stehen Diabolos, Jonglage, Einrad und Co auf dem Programm. Die Turnhalle ist am 24. Dezember von 10 bis 14 Uhr dafür geöffnet.