Vortrag der Reihe „Pflege im Gespräch“ Braucht es Vertretung? Vorsorgevollmacht, gewählte, gesetzliche und gerichtliche Erwachsenenvertretung? Wann braucht ein erwachsener Mensch eine gesetzliche Vertretung?

Wenn er durch eine geistige Behinderung oder psychische Krankheit nicht (mehr) in der Lage ist, gewisse Angelegenheiten selbst zu erledigen, ohne dabei Gefahr zu laufen, benachteiligt zu werden. Zu den psychischen Krankheiten zählt auch die Demenz.

Im Vortrag mit Mag. Günter Nägele, ifs Erwachsenenvertretung, am Montag, dem 19. November 2018, im Senecura Sozialzentrum, Angelika-Kauffmann-Straße 6 in Hohenems, werden bei freiem Eintritt die unterschiedlichen Formen der Vertretung vorgestellt. In der anschließenden Diskussion besteht die Möglichkeit, auf konkrete Fragen einzugehen.