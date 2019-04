Vorarlbergs U-14-Auswahlen siegen in der Steiermark

Zwei Auswärtssiege feierte die Vorarlberger Unter-14-Landesauswahl bei den Alterskollegen in der Steiermark.

In der ersten Halbzeit übernahmen die VFV Mädels gleich zu Spielbeginn das Kommando und ließen der Heimmannschaft kaum Torchancen zu. Mia Bertsch sorgte kurz vor der Halbzeit für das 1:0 nach einem sehenswerten Zuspiel in die Tiefe von Linda Natter. Nach der Pause blieb es weiterhin spannend. Abermals nach einen sauberen Pass in die Tiefe von Linda Natter wurde Mia Bertsch im 16er zu Fall gebracht. Leider ging der Elfer an die Latte. Nach einem Freistoss von Michaela Walter kam Linda Natter auf der rechten Seite durch und spielte quer auf Johanna Albrecht, die auf 2:0 erhöhte. Bis zum Schluss konnten die Mädchen des VFVs das Ergebnis halten und überzeugten mit tollen Leistungen.