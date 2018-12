Vorarlbergerin Liensberger Vierte bei Shiffrin-Rekord

Mikaela Shiffrin hat am Samstag auch den vierten Slalom der alpinen Ski-Weltcupsaison gewonnen.

An Gesamt-Weltcupsiegen überholte sie mit ihrem 51. Triumph Alberto Tomba und ist in der gemeinsamen Wertung von Damen und Herren Siebente hinter Hermann Maier (54). “Als ich jung war, wollte ich die beste Skifahrerin der Welt sein. Ich habe immer Marlies beobachtet, sie ist eine Legende. Aber ich habe nie daran gedacht, sie einmal zu überholen”, sagte Shiffrin im ORF-Interview.

“Irgendwas muss beim Anschieben schief gelaufen sein. Oder es war eine kleine Spur im Schnee, ein minimaler Druck am Innenski. Dann passiert es halt”, sagte Schild. Viel Zeit zum Grübeln bleibt ihr ohnehin nicht. Mit Oslo (1. Jänner), Zagreb (5. Jänner) und dem großen Heimrennen am 8. Jänner in Flachau stehen für Schild im neuen Jahr aber gleich wieder große Aufgaben an.