Vorarlberger Quartett hofft auf eine Medaille

Die zwei Dornbirner Eva Pinkelnig, Ulrich Wohlgenannt sowie Elias Maurer und Niklas Bachlinger sind bei den nationalen Titelkämpfen im Skispringen dabei.

Am Donnerstag und Sonntag werden in Bischofshofen (Großschanze) und HInzenbach (Normalschanze) die Österreichischen Meisterschaften im Skispringen und in der Nordischen Kombination ausgetragen. Der Vorarlberger Skiverband geschickt die Wettkämpfe mit vier Sportlern: Eva Pinkelnig, Ulrich Wohlgenannt, Elias Maurer und Niklas Bachlinger.