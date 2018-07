Vorarlberg: Zwei Verletzte bei Unfall in Feldkirch

Bei einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw in Feldkirch wurden am Donnerstag der Zweirad-Lenker (52) und seine Sozia (17) verletzt.

Ein 27-jähriger Autofahrer wollte am Donnerstag vom Gelände einer Tankstelle auf die Reichsstraße (L190) nach links in Richtung Feldkirch-Stadt einbiegen. Ein in Richtung Rankweil fahrender Pkw-Lenker hielt an, um den 27-Jährigen einzulassen.