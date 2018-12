Vorarlberg: Vandalen reißen 86 Schneestangen aus

Gaschurn - In der Nacht auf Donnerstag haben unbekannte Täter in Gaschurn insgesamt 86 Schneestangen ausgerissen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Mittwoch, den 26.12.2018, auf Donnerstag, den 27.12.2018, riss eine bislang unbekannte Täterschaft in den Gemeindegebieten der Gemeinden St. Gallenkirch und Gaschurn, entlang der L188, auf einer Strecke von 800 Metern, insgesamt 86 Schneestangen aus. Die Schneestangen wurden von der Täterschaft in die angrenzenden Wiesen sowie das Bachbett der Ill geworfen.